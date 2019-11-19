Усилиями прокуратуры в Красноармейском районе установили дорожные знаки

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-19T10:13:34+03:00

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Красноармейская межрайонная прокуратура совместно с инспектором ГИБДД провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог в Красноармейске и районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, кроны деревьев на Заводской улице и 1 Мая загораживали знаки «Уступи дорогу».

В адрес главы района внесли представления, после чего нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU