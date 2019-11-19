Усилиями прокуратуры в Красноармейском районе установили дорожные знаки
Глава района получил представления
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Красноармейская межрайонная прокуратура совместно с инспектором ГИБДД провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог в Красноармейске и районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, кроны деревьев на Заводской улице и 1 Мая загораживали знаки «Уступи дорогу».
В адрес главы района внесли представления, после чего нарушения устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU