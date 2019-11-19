Житель Саратова пригрозил взорвать дом на проспекте Кирова
Злоумышленник задержан
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Утром 18 ноября житель Саратова пригрозил взорвать дом на проспекте Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленник сам позвонил по телефону 02 и сообщил о своих намерениях.
На место сразу выехали сотрудники полиции, в том числе кинологи. Они задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя.
При этом взрывных устройств на месте не обнаружено.
Сейчас злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о лжетерроризме.
ИСТОЧНИК KP.RU