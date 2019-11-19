СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-19T10:27:59+03:00

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Утром 18 ноября житель Саратова пригрозил взорвать дом на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленник сам позвонил по телефону 02 и сообщил о своих намерениях.

На место сразу выехали сотрудники полиции, в том числе кинологи. Они задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя.

При этом взрывных устройств на месте не обнаружено.

Сейчас злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о лжетерроризме.

ИСТОЧНИК KP.RU