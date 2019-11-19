В Саратове безработный мужчина оплачивал покупки с чужой карты
Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей
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В отдел полиции Заводского района 15 ноября в 20:30 с заявлением обратилась 35-летняя гражданка.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 17:00 до 19:00 неизвестный через ее утраченную карту банка совершал покупки в магазинах.
Сумма ущерба составила почти 6 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний безработный мужчина, который во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU