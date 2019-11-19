В Саратове безработный мужчина оплачивал покупки с чужой карты

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-19T10:26:02+03:00

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В отдел полиции Заводского района 15 ноября в 20:30 с заявлением обратилась 35-летняя гражданка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 17:00 до 19:00 неизвестный через ее утраченную карту банка совершал покупки в магазинах.

Сумма ущерба составила почти 6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний безработный мужчина, который во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU