Фермеров из Краснокутского района оштрафовали за неправильную продажу пшеницы
Продукция лежала на прилавке без документов
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в октябре 2019 года выявила, что крестьянско-фермерское хозяйство из Краснокутского района продавало пшеницу с нарушениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, свыше 76,96 тонны зерна шли на прилавок без декларации о соответствии.
На организацию завели административное дело, материалы направлены в Арбитражный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU