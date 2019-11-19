2019-11-19T09:36:31+03:00
Общество

Фермеров из Краснокутского района оштрафовали за неправильную продажу пшеницы

Продукция лежала на прилавке без документов
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в октябре 2019 года выявила, что крестьянско-фермерское хозяйство из Краснокутского района продавало пшеницу с нарушениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, свыше 76,96 тонны зерна шли на прилавок без декларации о соответствии.

На организацию завели административное дело, материалы направлены в Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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