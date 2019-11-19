Валерий Радаев расскажет в Москве о ремонте дорог в Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 19 ноября, отправился в Москву.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он примет участие в «Транспортной неделе — 2019».
Запланирована встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Также состоится конференция «Дороги Российской Федерации. Влияние национальных проектов».
Планируется подвести итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В Саратовской области за год было отремонтировано около 300 км автодорог. Это 54 региональных трассы, 108 улиц Саратова и Энгельса. На эти цели было выделено 5,8 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU