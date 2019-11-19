2019-11-19T09:35:27+03:00
Общество

Валерий Радаев расскажет в Москве о ремонте дорог в Саратовской области

Губернатор принимает участие в «Транспортной неделе — 2019»
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 19 ноября, отправился в Москву.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он примет участие в «Транспортной неделе — 2019».

Запланирована встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Также состоится конференция «Дороги Российской Федерации. Влияние национальных проектов».

Планируется подвести итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В Саратовской области за год было отремонтировано около 300 км автодорог. Это 54 региональных трассы, 108 улиц Саратова и Энгельса. На эти цели было выделено 5,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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