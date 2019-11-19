Вынесен приговор мужчинам, расстрелявшим на саратовской трассе полицейского

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-19T09:32:02+03:00

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В Саратове вынесен приговор трем разбойникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их также признали виновными в незаконном обороте оружия и насилии по отношению к представителям власти.

Суд установил, что 25-летний ранее судимый иностранец и 23-летний местный житель с 23 по 24 августа 2017 года напали на двух девушек. Они проникли в их квартиру, напали на потерпевших, причинив телесные повреждения, и похитили у одной из них телефон за 950 рублей. Больше ничего ценного в доме не нашлось.

В ночь на 3 сентября 2017 года злоумышленники повторили свое преступление. На этот раз добычей стали планшет, три мобильных телефона и деньги. Общая сумма ущерба составила 12 218 рублей.

25 января 2018 года мужчины, среди которых был еще и 31-летний гражданин, на трассе напали на полицейского — начальника оперативного подразделения УМВД из другого региона. При этом они выстрелили в него и ранили.

Подсудимые свою вину не признали. Тем не менее суд отправил их в колонию — на 11, 9 и 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU