Саратовские атлеты завоевали медали всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-19T09:26:58+03:00

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С 14 по 16 ноября 2019 года в Казани проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования собрали молодых участников до 20 лет.

Саратовские спортсмены стали призерами соревнований: Амалия Кавыдина заняла третье место в беге на 60 метров, Владимир Тюмин стал вторым в той же дисциплине.

Также сборная девушек стала лучшей в эстафетном беге 4х100 метров, а команда юношей получила бронзу, как и Никита Гончаров.

Дарья Дружинина и Илья Исаев взяли серебро в тройном прыжке.

ИСТОЧНИК KP.RU