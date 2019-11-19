Саратовские атлеты завоевали медали всероссийских соревнований
С 14 по 16 ноября 2019 года в Казани проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования собрали молодых участников до 20 лет.
Саратовские спортсмены стали призерами соревнований: Амалия Кавыдина заняла третье место в беге на 60 метров, Владимир Тюмин стал вторым в той же дисциплине.
Также сборная девушек стала лучшей в эстафетном беге 4х100 метров, а команда юношей получила бронзу, как и Никита Гончаров.
Дарья Дружинина и Илья Исаев взяли серебро в тройном прыжке.
ИСТОЧНИК KP.RU