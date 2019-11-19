Женщина украла беспроводные наушники из магазина в Саратове
Гражданку задержали
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу из магазина «Эльдорадо» на улице Танкистов.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 6 ноября с 10:00 до 11:00 неизвестные унесли из коробки беспроводные наушники марки JBL стоимостью 3 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 28-летняя безработная гражданка, которая призналась в содеянном.
У нее изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU