Женщина украла беспроводные наушники из магазина в Саратове

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-19T08:30:04+03:00

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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу из магазина «Эльдорадо» на улице Танкистов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 6 ноября с 10:00 до 11:00 неизвестные унесли из коробки беспроводные наушники марки JBL стоимостью 3 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 28-летняя безработная гражданка, которая призналась в содеянном.

У нее изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU