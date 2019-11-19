В Саратовской области пьяная женщина забила до смерти собутыльника
В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, имеющей судимость за разбойное нападение. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
- В своей квартире в поселке Возрождение Хвалынского женщина 18 июля пила с тремя мужчинами. Изрядно пригубив, она поссорилась с 50-летним гостей. Присутствующие попытались их разнять, но конфликт нарастал и гражданка избила потерпевшего руками и ногами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
После этого один из мужчин ушел, а второй не стал перечить агрессивной даме. Тогда она схватила нож и добила потерпевшего им в грудь.
Гражданин умер, а женщина вызвала полицию.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от тупой травмы тела с множественными переломами ребер и повреждениями внутренних органов.
Злоумышленницу заключили под стражу. Несмотря на то, что она не признала вину, дело в отношении нее направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU