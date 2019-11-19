Пробки парализовали движение по проспекту 50 лет Октября и из Энгельса

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-19T08:14:53+03:00

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Серьезные пробки в час пик сегодня, 19 ноября, затруднили жизнь саратовцам.

Очевидцы сообщают о пробке на проспекте 50 лет Октября как в сторону центра города, так и в сторону 3-й Дачной.

Затор парализовал движение из Энгельса в Саратов. Стоят прилегающие улицы, в сервисе «Яндекс.Карты» негодуют автомобилисты.

Кроме того, сегодня, после закрытия Трофимовского моста, наблюдалась пробка на улице Шехурдина, кольце НИИ и кольце в районе моста на 3-ю Дачную.

Из-за аварий стоят улицы Новоузенская, Большая Садовая, 2-й Детский проезд, а также Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU