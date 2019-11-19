В Балашове сын до смерти забил отца-пенсионера
В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 71-летнего пенсионера.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, задержан 49-летний сын.
По версии следствия, 9 ноября мужчины распивали алкоголь у себя дома в Балашове. Они поссорились, и гражданин избил отца кулаками по голове. После этого злоумышленник ушел из дома и по телефону сообщил о случившемся сожительнице. Та рассказала жене пострадавшего, которая проживала отдельно. Супруга пенсионера вызвала полицию и вместе с ними обнаружила его без сознания.
Пенсионера госпитализировали, но 16 ноября он скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы.
Свою вину 49-летний мужчина признал полностью и был взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU