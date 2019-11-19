В Балашове пропал парень с белыми волосами и в пуховике Columbia
Местонахождение Кирилла Кожарина неизвестно с 14 ноября
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В Саратовской области ищут 23-летнего Кирилла Кожарина.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», парень пропал в Балашове 14 ноября.
Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, белые волосы, удлиненная стрижка без челки, голубые глаза.
На момент пропажи Кирилл был одет в черный пуховик с надписью COLUMBIA, черные узкие джинсы, белые кроссовки, серую вязаную шапку и черную толстовку с капюшоном.
Если вы знаете местонахождение парня, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU