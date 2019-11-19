2019-11-19T07:15:38+03:00
Происшествия

В Саратове спасатели вытащили упавшего в слуховое окно сторожа

Попав в беду, мужчина смог позвонить жене, а та вызвала специалистов
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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На улице Чернышевского в Саратове спасатели вытащили мужчину, упавшего в слуховое окно цокольного этажа.

- Сторож совершал обход, не заметил яму и провалился. Он смог позвонить жене, а та вызвала специалистов, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Мужчину достали с помощью альпинистского оборудования и госпитализировали на реанимационном автомобиле облспаса.

Фото облспаса

Фото облспаса

На месте также работали сотрудники Центра медицины катастроф и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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