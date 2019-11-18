В Саратовской области 700 жителей присоединились к проекту «Киноновинки — региону»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-18T17:42:06+03:00

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С 11 по 16 ноября Саратовский областной методический киновидеоцентр организовал выездные показы для почти 700 жителей Духовницкого, Ровенского, Энгельсского и Советского районов. Сеансы прошли в рамках проекта «Киноновинки — региону».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, лидером стала военная драма «Солдатик», которая в 2019 году удостоилась приза зрительских симпатий по итогам голосования за лучший фильм профессиональных авторов, снятых для детей и юношества в 2018–2019 годах на VI открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль — 2019».

Школьники Ровного увидели красочный анимационный мультфильм «Братья медведи: Тайна трех миров».

Работа по проекту будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU