2019-11-18T17:42:06+03:00
Общество

В Саратовской области 700 жителей присоединились к проекту «Киноновинки — региону»

Лидером показов стала военная драма «Солдатик»
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 11 по 16 ноября Саратовский областной методический киновидеоцентр организовал выездные показы для почти 700 жителей Духовницкого, Ровенского, Энгельсского и Советского районов. Сеансы прошли в рамках проекта «Киноновинки — региону».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, лидером стала военная драма «Солдатик», которая в 2019 году удостоилась приза зрительских симпатий по итогам голосования за лучший фильм профессиональных авторов, снятых для детей и юношества в 2018–2019 годах на VI открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль — 2019».

Школьники Ровного увидели красочный анимационный мультфильм «Братья медведи: Тайна трех миров».

Работа по проекту будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Саратовские спортсмены взяли 14 медалей открытого турнира по дзюдо
Столичный мошенник оставил жительницу Балакова без 100 тыс. рублей
В Ершове рецидивисту добавили срок за нежелание отмечаться
ООО «КВС» реконструирует канализационный коллектор по Песчано-Уметскому тракту
Благодаря усилиям прокуратуры инвалиды могут попасть в кафе Ершова
Горе-рыбаков на трех «Нивах» вытащили из болота саратовские спасатели
В Саратове пройдет выставка Фуада Кязымова
С коров Саратовской области надоили 110 тыс. тонн молока
В Саратове пройдет чемпионат по спортивной игре бочча
В Саратове полыхало кафе «Старый Баку»
Более миллиона саратовцев привились от гриппа
ДТП на трамвайных путях в Саратове перекрыло движение маршрута №3
Саратов готовится к выставке Боголюбова и Айвазовского
Мэр Саратова потребовал от застройщиков вычеркнуть из рекламных буклетов школы и детсады, которые строить на самом деле не будут
Жительница Саратова отомстила любовнице мужа и получила пятитысячный штраф
Мэр Саратова призвал арендаторов разобраться с фасадами зданий на проспекте Кирова
В Энгельсе мужчина украл чужой велосипед и сдал в скупку
Государству вернули 15,7 гектара земель Саратовского авиационного завода
Губернатор Радаев обсудил с депутатами проект бюджета Саратовской области на 2020 год
Трофимовский мост закрылся приблизительно на год