В Ершове рецидивисту добавили срок за нежелание отмечаться

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-18T17:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд обязал 31-летнего рецидивиста провести четыре месяца в исправительной колонии строгого режима за несоблюдение правил административного надзора.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по решению суда 12 июля 2019 года гражданина обязали провести восемь лет под надзором, однако он не явился в Чапаевку по месту жительства, а поехал к родственнику в Балаково.

Мужчина не захотел становиться на учет, за что получил дополнительное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU