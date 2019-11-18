В Ершове рецидивисту добавили срок за нежелание отмечаться
Мужчина проведет четыре месяца в колонии
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Суд обязал 31-летнего рецидивиста провести четыре месяца в исправительной колонии строгого режима за несоблюдение правил административного надзора.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по решению суда 12 июля 2019 года гражданина обязали провести восемь лет под надзором, однако он не явился в Чапаевку по месту жительства, а поехал к родственнику в Балаково.
Мужчина не захотел становиться на учет, за что получил дополнительное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU