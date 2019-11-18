В Саратовской области оштрафовали иностранца, пытавшегося уехать из России

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-18T13:00:11+03:00

Мужчина также пытался вернуться в Россию без документов

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В Озинском районе Саратовской области вынесен приговор иностранцу, который пытался незаконно пересечь государственную границу России.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, у 48-летнего мужчины не было документов.

В 2007 году гражданин в поезде из Москвы в Казахстан предъявил на границе чужой паспорт. Его задержали сотрудники УФСБ, но от органов следствия злоумышленник скрылся.

Через 12 лет гражданин попытался вернуться в Россию. Для этого он перешел через границу пешком вне пункта пропуска, также не имея при себе законных документов. Его вновь задержали сотрудники УФСБ.

Суд оштрафовал нарушителя на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU