2019-11-18T12:35:05+03:00
Общество

На Шехурдина мужчина раздевался и нападал на двух парней с собакой

Его запечатлела камера видеонаблюдения
Екатерина Семенова
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Кадр с видео программы "Безопасный дом"Кадр с видео программы "Безопасный дом"
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В Ленинском районе Саратова мужчина несколько раз нападал на двух гуляющих парней.

ЧП случилось во дворе дома №28 на улице Шехурдина 18 октября.

Около половины восьмого вечера двое молодых людей выгуливали собаку. К ним подошел мужчина, который начал разговор на повышенных тонах. Потом он снял куртку и набросился на одного из парней, схватив его за шею.

В течение нескольких минут агрессивного гражданина неоднократно оттаскивали. Он периодически уходил, но потом возвращался, снова снимал верхнюю одежду и вновь пытался напасть.

Пьяный провоцировал драку во дворе.

Его поведение попало на камеру видеонаблюдения «Безопасный дом» и впоследствии кадры были предоставлены обратившемуся — Александру.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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