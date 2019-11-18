На Шехурдина мужчина раздевался и нападал на двух парней с собакой
В Ленинском районе Саратова мужчина несколько раз нападал на двух гуляющих парней.
ЧП случилось во дворе дома №28 на улице Шехурдина 18 октября.
Около половины восьмого вечера двое молодых людей выгуливали собаку. К ним подошел мужчина, который начал разговор на повышенных тонах. Потом он снял куртку и набросился на одного из парней, схватив его за шею.
В течение нескольких минут агрессивного гражданина неоднократно оттаскивали. Он периодически уходил, но потом возвращался, снова снимал верхнюю одежду и вновь пытался напасть.
Пьяный провоцировал драку во дворе.
Его поведение попало на камеру видеонаблюдения «Безопасный дом» и впоследствии кадры были предоставлены обратившемуся — Александру.
Благодарим за видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU