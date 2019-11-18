2019-11-18T12:41:33+03:00
Происшествия

Сторож сгорел в промзоне Петровска

Пожар заметил местный житель
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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На пожаре в Петровске погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, сейчас начата проверка, которая поможет установить обстоятельства трагедии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Пожар произошел вечером 16 ноября в одном из строений промзоны Петровска. Возгорание на улице Железнодорожная заметил проезжавший мимо житель города, который вызвал ГУ МЧС.

Огонь охватил верхний этаж двухэтажного здания. После тушения пожарные обнаружили внутри обгоревшее тело 63-летнего сторожа.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Основной версией сейчас является нарушение эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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