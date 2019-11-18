В Энгельсском районе назначен новый начальник управления капстроительства

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-18T12:40:18+03:00

Прежний проработал на этой должности всего два месяца

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В администрации Энгельсского района появился новый начальник управления капитального строительства. Им стал Павел Скрипченко, его назначение оформлено 14 ноября.

Скрипченко не работал в министерстве строительства и ЖКХ, как некоторые из назначенных в последнее время в Энгельсе чиновников. Зато он являлся главным инженером СУ-511 ФГУП «Главспецстрой», кроме того, ранее трудился заместителем начальника МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация».

Прежний начальник управления капстроительства администрации Станислав Шмойлов был освобожден от должности 1 ноября «по собственному желанию». При этом Шмойлов заступил на эту должность за два месяца до этого — 30 августа.

В администрации Энгельсского района кадровые перестановки продолжаются уже шесть месяцев, с тех пор как район возглавил экс-министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU