В Балашове заправку оштрафовали на 50 тыс. рублей за незаконное открытие
Приставы приостанавливали деятельность на 40 дней
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Приставы обязали одну из АГЗС Балашова прекратить свою деятельность на 40 дней из-за нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, следующая проверка показала, что организация начала работу раньше положенного срока.
За это должника оштрафовали на 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU