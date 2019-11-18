В Балашове заправку оштрафовали на 50 тыс. рублей за незаконное открытие

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-18T12:04:01+03:00

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Приставы обязали одну из АГЗС Балашова прекратить свою деятельность на 40 дней из-за нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, следующая проверка показала, что организация начала работу раньше положенного срока.

За это должника оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU