В Саратове парень украл у спящей знакомой золотую цепочку
Гражданин проведет восемь месяцев на исправительных работах
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Суд признал 23-летнего рецидивиста виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 26 августа мужчина сидел со своей 22-летней знакомой в автомобиле, припаркованном на 1-м Соколовогорском проезде.
Гражданка уснула, а злоумышленник снял с ее шеи цепочку стоимостью свыше 37 тыс. рублей, спрятал к себе, разбудил ее и уехал домой.
Мужчина признался в содеянном, его отправили на восемь месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU