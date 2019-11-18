В Саратове парень украл у спящей знакомой золотую цепочку

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-18T12:36:30+03:00

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Суд признал 23-летнего рецидивиста виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 26 августа мужчина сидел со своей 22-летней знакомой в автомобиле, припаркованном на 1-м Соколовогорском проезде.

Гражданка уснула, а злоумышленник снял с ее шеи цепочку стоимостью свыше 37 тыс. рублей, спрятал к себе, разбудил ее и уехал домой.

Мужчина признался в содеянном, его отправили на восемь месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU