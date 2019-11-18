Саратовские гимнастки взяли серебро открытого турнира

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-18T11:51:04+03:00

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С 15 по 17 ноября в Москве прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Чехова, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Кстово и других городов.

Так, второе место взяла команда «Непоседы». А «Изюминки» стали шестыми среди соперниц 12-13 лет по программе первого спортивного разряда.

ИСТОЧНИК KP.RU