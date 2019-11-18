Житель Ершовского района отработает оскорбление полицейского
Мужчина не хотел составления протокола
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Суд признал 32-летнего жителя села Новая Краснянка виновным в оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 17 мая пьяного мужчину остановили на Коммунальной улице в Ершове.
Полицейские предложили гражданину пройти для составления протокола, а в ответ на это услышали нецензурную брань.
Теперь за свою несдержанность буян проведет полгода на исправительных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU