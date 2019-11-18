В баре поселка Солнечный у мужчины украли телефон
Предполагаемого вора задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу из местного пивного бара на Перспективной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 ноября неизвестный унес Honor 7a, принадлежащий 33-летнему посетителю заведения.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 30-летний безработный мужчина, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, изъяв похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU