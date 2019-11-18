Саратовцы взяли 24 медали всероссийских соревнований по каратэ
Состязания прошли в Тольятти
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С 18 по 21 октября в Тольятти прошли всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» и межрегиональные соревнования по каратэ, посвященные дню рождения школы каратэ «Рекорд».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области, в состязаниях принимали участие более 1,5 тыс. человек из 29 регионов РФ, а также команды из Казахстана.
Так, саратовские спортсмены завоевали 24 медали, среди победителей: Ахмед Ахмедов, Александр Муханов, Никита Бузыцков и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU