Саратовцы взяли 24 медали всероссийских соревнований по каратэ

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-18T12:23:28+03:00

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С 18 по 21 октября в Тольятти прошли всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» и межрегиональные соревнования по каратэ, посвященные дню рождения школы каратэ «Рекорд».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области, в состязаниях принимали участие более 1,5 тыс. человек из 29 регионов РФ, а также команды из Казахстана.

Так, саратовские спортсмены завоевали 24 медали, среди победителей: Ахмед Ахмедов, Александр Муханов, Никита Бузыцков и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU