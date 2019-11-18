В Саратове будут судить переехавшего ребенка водителя трамвая

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-18T11:02:33+03:00

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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о наезде трамвая на ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 57-летнюю вагоновожатую обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации трамвая, что привело к тяжкому вреду здоровью человека.

Напомним, ЧП случилось вечером 11 декабря. Пятилетняя девочка на остановке «Лучевая» попала под трамвай маршрута №8, который тронулся в сторону остановки «Жилучасток ГПЗ».

Девочка с матерью вышли из вагона и переходили через рельсы. Водитель трамвая не заметил, что сбил ребенка и поехал дальше, несмотря на то, что очевидцы ему кричали.

Впоследствии у ребенка были ампутированы ноги.

Уголовное дело направлено в суд.

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Случаем занимаются наиболее опытные следователи

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ИСТОЧНИК KP.RU