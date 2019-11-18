В Саратове будут судить переехавшего ребенка водителя трамвая
В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о наезде трамвая на ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 57-летнюю вагоновожатую обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации трамвая, что привело к тяжкому вреду здоровью человека.
Напомним, ЧП случилось вечером 11 декабря. Пятилетняя девочка на остановке «Лучевая» попала под трамвай маршрута №8, который тронулся в сторону остановки «Жилучасток ГПЗ».
Девочка с матерью вышли из вагона и переходили через рельсы. Водитель трамвая не заметил, что сбил ребенка и поехал дальше, несмотря на то, что очевидцы ему кричали.
Впоследствии у ребенка были ампутированы ноги.
Уголовное дело направлено в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
СУ СК начало проверку травмирования ребенка трамваем в Саратове
Случаем занимаются наиболее опытные следователи
ИСТОЧНИК KP.RU