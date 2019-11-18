Мошенник в Саратове собрал 21 тыс. долларов для поступления в вузы Узбекистана
Злоумышленника экстрадировали на родину
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В Саратове гражданин Узбекистана попался на мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 40-летнего мужчину обвиняют в том, что он через своих знакомых предлагал поступить в вузы Республики Узбекистан за деньги.
Общая сумма полученных им средств составила 21 тыс. долларов США.
Прокуратура области подготовила заключение о возможности выдачи мужчины правоохранительным органам Узбекистана. Гражданина передали компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU