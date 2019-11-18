В Саратовской области официально зарегистрировано шесть миллиардеров

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-18T10:01:02+03:00

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В Саратовской области зарегистрировано шесть человек, которые в год зарабатывают более миллиарда рублей.

По информации Управления Федеральной налоговой службы региона, от полумиллиарда до миллиарда получают четверо местных жителей.

Число миллионеров в области не идет на убыль, но даже растет: 42 человек получают от 100 до 500 млн рублей, 352 гражданина зарабатывают 10 — 100 млн рублей, около 10 тыс. человек имеют доход в размере от 1 до 10 млн рублей.

Статистика по миллионерам на 7% превышает показатели прошлого, 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU