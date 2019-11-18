2019-11-18T10:32:33+03:00
Общество

Проблема парковочных мест у Привокзальной площади в Саратове по-прежнему не решена

Губернатор Радаев снова побывал на площади перед вокзалом
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Валерий Радаев и Сергей Альмеев. Фото пресс-службы губернатораВалерий Радаев и Сергей Альмеев. Фото пресс-службы губернатора
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Губернатор Валерий Радаев в субботу посмотрел, как организована работа парковки на Привокзальной площади в Саратове.

Сегодня здесь, несмотря на огромное количество прибывающего автомобильного транспорта, оборудовано лишь 40 стояночных мест.

- Здесь все должно быть организовано и приведено в порядок, у вокзала должна быть обустроена парковка с краткосрочным пребыванием автомобилей, — поставил задачу Валерий Радаев перед городской властью. Срок на это отведен в две недели.

Вопрос обустройства современной парковки на территории площади глава региона поднимал еще в сентябре, когда поручил проработать возможные варианты размещения парковочных мест. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, который вместе с губернатором осмотрел парковку, сообщил, что она была передана в аренду РЖД до середины 2020 года. Однако здесь по-прежнему могут бесплатно парковаться жители города, при этом не все, кто пользуется парковкой, приезжают именно на вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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