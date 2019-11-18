Проблема парковочных мест у Привокзальной площади в Саратове по-прежнему не решена
Губернатор Валерий Радаев в субботу посмотрел, как организована работа парковки на Привокзальной площади в Саратове.
Сегодня здесь, несмотря на огромное количество прибывающего автомобильного транспорта, оборудовано лишь 40 стояночных мест.
- Здесь все должно быть организовано и приведено в порядок, у вокзала должна быть обустроена парковка с краткосрочным пребыванием автомобилей, — поставил задачу Валерий Радаев перед городской властью. Срок на это отведен в две недели.
Вопрос обустройства современной парковки на территории площади глава региона поднимал еще в сентябре, когда поручил проработать возможные варианты размещения парковочных мест. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, который вместе с губернатором осмотрел парковку, сообщил, что она была передана в аренду РЖД до середины 2020 года. Однако здесь по-прежнему могут бесплатно парковаться жители города, при этом не все, кто пользуется парковкой, приезжают именно на вокзал.
ИСТОЧНИК KP.RU