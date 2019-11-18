День рождения отмечает Павел Точилкин
Сегодня, 18 ноября, исполнилось 59 лет Павлу Точилкину.
Управляющий делами правительства Саратовской области родился в 1960 году в поселке Хватовка Базарно-Карабулакского района.
Он окончил Саратовский ордена «Знак Почета» институт механизации сельского хозяйства и приобрел специальность «инженер-механик».
Впоследствии он получил квалификации «менеджер» и «юрист» в Поволжской академии госслужбы.
Павел Точилкин работал в аппарате Саратовской областной думы, администрации города, правительстве региона. С 2008 по 2017 годы возглавлял избирательную комиссию Саратовской области
Управляющим делами правительства назначен с 24 ноября 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU