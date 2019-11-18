Молодая начальница почты под Саратовом присвоила себе почти 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-18T09:38:23+03:00

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В Калининском районе Саратовской области осудили 22-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в присвоении с использованием служебного положения.

- В 2018 году девушка была начальником отделения почты в селе Озерки. В тот период она присвоила себе 49,5 тыс. рублей, которые пришли в качестве оплаты наложенных платежей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Суд приговорил злоумышленницу к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком и возложением дополнительных обязанностей. Также она должна выплатить иск потерпевшей стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU