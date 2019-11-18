Кофейня в Вольске завалила эвакуационные проходы мебелью

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-18T09:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области сотрудника кофейни «Гринвич» привлекли к административной ответственности за несоблюдение пожарной безопасности.

- Прокуратура во время проверки выявила различные нарушения. Так, под лестничным маршем с первого на второй этаж хранят оборудование, мебель, горючие материалы. По пути к эвакуационному выходу лежат посторонние предметы, а работники кафе не обучены мерам пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Руководителю заведения внесли представление, которое рассмотрели. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU