2019-11-18T09:58:06+03:00
Происшествия

На дорогах Саратовской области в 2019 году погибло 11 детей

С участием несовершеннолетних произошла 331 авария
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за десять месяцев 2019 года произошла 331 авария с участием детей в возрасте до 16 лет, 335 из которых получили травмы, а 11 — погибли.

Как рассказали «КП-Саратов» в областно

м УГИБДД, 48,6% от общего числа погибших и раненых составляют маленькие пассажиры. С января по октябрь случилось 151 ДТП, в которых 173 ребенка получили травмы, пять детей погибли. Чаще всего несовместимые с жизнью травмы получают малыши, которым не исполнилось 12 лет.

Обычно такие аварии происходят из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил расположения транспорта на проезжей части, выезд на полосу встречного движения и неправильный выбор дистанции.

В целях предупреждения столкновений, выявления водителей, которые возят детей с нарушениями, с 18 по 24 ноября в регионе проводится профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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