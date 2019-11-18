Саратовцы стоят в километровых пробках из-за незапланированного перекрытия Рабочей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-18T09:27:02+03:00

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Жители Саратова возмутились незапланированным перекрытием улицы в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, без предварительного уведомления была перекрыта улица Рабочая на участке между Железнодорожной и Слонова. Там начаты вскрышные работы.

- Утро понедельника! Ну что за свинство! Столько людей опоздали на работу. Важную "артерию" перекрыли и не позаботились о регулировании прилегающих улиц в час-пик и соответствующем информировании граждан. Позор руководству, незаслуженно оказавшемуся у власти! Несогласованность и хаос ваше второе я! — написала автор поста в группе «Саратов онлайн» Гуля Шишкина (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.)

Большинство комментаторов с ней согласны, многие сообщают, что из-за этого опоздали на работу или по другим важным делам.

Центральные улицы Саратова до сих пор остаются парализованы пробками из-за этого перекрытия.

Скрин "Яндекс.Карты"

Напомним, сегодня в полдень запланировано полное закрытие Трофимовского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU