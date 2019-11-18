2019-11-18T09:27:02+03:00
Общество

Саратовцы стоят в километровых пробках из-за незапланированного перекрытия Рабочей

Многие опоздали на работу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Жители Саратова возмутились незапланированным перекрытием улицы в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, без предварительного уведомления была перекрыта улица Рабочая на участке между Железнодорожной и Слонова. Там начаты вскрышные работы.

- Утро понедельника! Ну что за свинство! Столько людей опоздали на работу. Важную "артерию" перекрыли и не позаботились о регулировании прилегающих улиц в час-пик и соответствующем информировании граждан. Позор руководству, незаслуженно оказавшемуся у власти! Несогласованность и хаос ваше второе я! — написала автор поста в группе «Саратов онлайн» Гуля Шишкина (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.)

Большинство комментаторов с ней согласны, многие сообщают, что из-за этого опоздали на работу или по другим важным делам.

Центральные улицы Саратова до сих пор остаются парализованы пробками из-за этого перекрытия.

Скрин "Яндекс.Карты"

Скрин "Яндекс.Карты"

Напомним, сегодня в полдень запланировано полное закрытие Трофимовского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На этой неделе в Саратовскую область придет зима
В Балакове мошенница сняла «порчу» с 80-летней женщины вместе с 55,1 тыс. рублей
Под Саратовом на пожаре погибли два собутыльника
На базе ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» состоялась акция по медицинскому осмотру врачами узких специальностей детей с ограниченными возможностями здоровья
В Саратовской области официально зарегистрировано шесть миллиардеров
Проблема парковочных мест у Привокзальной площади в Саратове по-прежнему не решена
День рождения отмечает Павел Точилкин
Молодая начальница почты под Саратовом присвоила себе почти 50 тыс. рублей
В Саратове двое парней угнали ВАЗ
Кофейня в Вольске завалила эвакуационные проходы мебелью
На дорогах Саратовской области в 2019 году погибло 11 детей
Налоговая служба указала на расхождения в отчетности промышленных предприятий Саратовской области
В Саратове у мужчины в куртке нашли амфетамин
Под Аркадаком мост провалился под двумя мужчинами
Депутат Госдумы предположил, что средства фонда «Казны Ра» в Саратове могут предназначаться для организации беспорядков в стране
В Саратове отметят День призывника
Дома в Ленинском районе остались без тепла и горячей воды
В Школьном переулке сбили двух подростков
В Балакове наркоманы украли из магазина телефоны
В Саратове Daewoo Nexia сбила девушку