Налоговая служба указала на расхождения в отчетности промышленных предприятий Саратовской области
В правительстве Саратовской области собрали специальное совещание по поводу зарплат в промышленности. Дело в том, что они заметно ниже, чем в среднем по России и даже в Приволжском федеральном округе. По поручению губернатора зампред Василий Разделкин собрал руководителей местных промпредприятий, прокуратуры, налоговой, ГИТ, МВД и профильных министерств.
С учетом анализа текущей ситуации, участники совещания пришли к выводу, что увеличение заработной платы невозможно без увеличения объемов производства, загрузки простаивающих мощностей, использования мер господдержки, а также без реализации инвестиционных проектов.
Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Ирина Антонова привела конкретные цифры и указала на «расхождения» показателей в отчетности предприятий. Прозвучали замечания о неформальной занятости и «серых» зарплатах.
- Руководителям предприятий необходимо пересмотреть свои подходы, и результатом этого пересмотра должно быть увеличение поступления НДФЛ, — цитирует Ирину Антонову секретариат зампреда Василия Разделкина.
ИСТОЧНИК KP.RU