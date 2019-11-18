Налоговая служба указала на расхождения в отчетности промышленных предприятий Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-18T09:41:33+03:00

На совещании в правительстве признали, что без увеличения объемов производства невозможен рост зарплаты в промышленности

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В правительстве Саратовской области собрали специальное совещание по поводу зарплат в промышленности. Дело в том, что они заметно ниже, чем в среднем по России и даже в Приволжском федеральном округе. По поручению губернатора зампред Василий Разделкин собрал руководителей местных промпредприятий, прокуратуры, налоговой, ГИТ, МВД и профильных министерств.

С учетом анализа текущей ситуации, участники совещания пришли к выводу, что увеличение заработной платы невозможно без увеличения объемов производства, загрузки простаивающих мощностей, использования мер господдержки, а также без реализации инвестиционных проектов.

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Ирина Антонова привела конкретные цифры и указала на «расхождения» показателей в отчетности предприятий. Прозвучали замечания о неформальной занятости и «серых» зарплатах.

- Руководителям предприятий необходимо пересмотреть свои подходы, и результатом этого пересмотра должно быть увеличение поступления НДФЛ, — цитирует Ирину Антонову секретариат зампреда Василия Разделкина.

ИСТОЧНИК KP.RU