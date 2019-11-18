В Саратове у мужчины в куртке нашли амфетамин
Гражданин приобрел вещество через интернет-магазин
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Полиция Ленинского района Саратова 16 ноября задержала 29-летнего мужчину в гаражном кооперативе «Лесной», расположенном на Лесной Республике.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в правом кармане куртке у него обнаружили пакет с неизвестным веществом.
Экспертиза показала, что это 1,89 грамма амфетамина.
Мужчина признался, что купил наркотик в интернете, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU