В Саратове у мужчины в куртке нашли амфетамин

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-18T09:08:35+03:00

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Полиция Ленинского района Саратова 16 ноября задержала 29-летнего мужчину в гаражном кооперативе «Лесной», расположенном на Лесной Республике.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в правом кармане куртке у него обнаружили пакет с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что это 1,89 грамма амфетамина.

Мужчина признался, что купил наркотик в интернете, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU