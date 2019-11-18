Депутат Госдумы предположил, что средства фонда «Казны Ра» в Саратове могут предназначаться для организации беспорядков в стране

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-18T09:21:00+03:00

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Парламентарий в своем телеграм-канале «Пара слов» обратился к теме, которая удивила всю Россию на минувшей неделе. Среди самых состоятельных компаний страны оказался мало кому известный Фонд «Казна Ра», зарегистрированный в Энгельсе, офис которого расположен в Саратове.

На счету организации в конце 2018 года Росстат, по итогам отчетности Налоговой инспекции, обнаружил 864 млрд рублей.

- Размышляя о помощи наших богатеев, даже не мог предположить, какие сверхбогатства могут находиться в регионе. А точнее, в так называемом фонде «Казна творца Ра». Среди учредителей и руководства — Ермишин и Парамонов. Это может многое пояснить. Возможно, деньги от продажи авиазавода и аккумулируются здесь. Объем средств в фонде по озвученным данным — 864 млрд рублей. По словам директора, золота 10 тыс. тонн. Это в восемь раз больше, чем весь бюджет области. И на 15 млрд больше, чем состояние «Газпрома». Так откуда столько? И почему мы тогда не видим парка, благоустроенной территории, школ и детсадов или других благотворительных проектов?

Скажете, информация об этих средствах недостоверна. Но САЗ — это было огромное народное достояние. И факт про золото тоже вроде никто проверке не подвергал. Может, как последний красный директор завода Ермишин имел отношение к золотовалютным активам партии? Помните, сколько о пропаже «золота партии» говорили в то время? А учредитель Парамонов еще говорит и о поддержке некоторых стран, от которых получает финансирование? А возможно сосредоточение большого количества средств закладывают для проведения беспорядков? Как на Украине, Грузии, Молдове, Балканах и ряде других государств.

Кто-то смотрит на ситуацию как на абсурд, а другие наоборот говорят: надо разбираться. Чтобы была польза для региона и жителей, — написал Панков.

Напомним, корреспондент «КП-Саратов» ранее поинтересовался у губернатора Валерия Радаева происхождением богатств этого фонда. Глава региона выразил обеспокоенность.

ИСТОЧНИК KP.RU