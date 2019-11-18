2019-11-18T09:07:00+03:00
Происшествия

Под Аркадаком мост провалился под двумя мужчинами

Один погиб
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Под Аркадаком Саратовской области следователи СУ СКР региона проводят проверку гибели мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 62-летний гражданин утонул в речке Аркадачка.

По предварительной версии, вечером 17 ноября двое мужчин ехали на внедорожнике по деревянному мостику через Аркадачку в 6 км от районного центра. Однако доски подломились под колесами автомобиля, и он наклонился.

Водитель и пассажир вышли из салона, но доски мостика треснули, и оба они рухнули в воду. Пассажир сумел выбраться на берег, а водитель нет. Самостоятельные поиски в темноте ни к чему не привели, поэтому мужчина кинулся к ближайшему отделу полиции. Вскоре тело погибшего было найдено в воде.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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