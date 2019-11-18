В Саратове отметят День призывника
Торжественное мероприятие состоится в Кировском районе
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Сегодня, 18 ноября, в Кировском районе Саратова пройдет торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому Дню призывника «Служить России суждено тебе и мне».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ожидается около 200 участников: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, депутатов, представителей военного комиссариата, общественников и будущих воинов.
Народные избранники города и региона подарят призывникам сотовые телефоны «Для постоянной связи с родными!» в школе №76 имени Олега Янковского в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU