В Пугачеве парень стащил из магазина коробку конфет за 1,7 тыс. рублей
В отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено дело за грабеж
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В Пугачеве Саратовской области полиция 16 ноября поймала подозреваемого в ограблении.
- Утром того же дня в отдел обратилась 27-летняя продавщица магазина на улице Кутякова и рассказала, что прошлым вечером кто-то открыто похитил коробку конфет за 1 759 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
По подозрению задержали 21-летнего ранее не судимого пугачевца. Он признался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU