В Пугачеве парень стащил из магазина коробку конфет за 1,7 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-18T08:07:20+03:00

В отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено дело за грабеж

Изменить размер текста: A A

В Пугачеве Саратовской области полиция 16 ноября поймала подозреваемого в ограблении.

- Утром того же дня в отдел обратилась 27-летняя продавщица магазина на улице Кутякова и рассказала, что прошлым вечером кто-то открыто похитил коробку конфет за 1 759 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

По подозрению задержали 21-летнего ранее не судимого пугачевца. Он признался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU