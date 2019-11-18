На Кумысной поляне сторож до смерти забил сторожа
В Заводском районе Саратова завершено расследование по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 19-летний парень, который ранее уже был судим.
Следствие считает, что в ночь на 12 мая в сторожке юноша распивал алкоголь со своим 24-летним напарником — оба они работали сторожами в садоводческом товариществе на Кумысной поляне.
24-летний парень негативно отозвался об отце своего собутыльника, за что получил не менее шести ударов кулаком по голове. Пострадавший упал, а 19-летний юноша ушел.
На следующий день потерпевшего нашел сменщик, который вызвал медиков. Молодой человек был госпитализирован, но 18 мая скончался в больнице. Причиной смерти стала тупая травма головы.
Несмотря на то, что 19-летний парень не признал вину, дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU