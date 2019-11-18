На Кумысной поляне сторож до смерти забил сторожа

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-18T08:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова завершено расследование по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 19-летний парень, который ранее уже был судим.

Следствие считает, что в ночь на 12 мая в сторожке юноша распивал алкоголь со своим 24-летним напарником — оба они работали сторожами в садоводческом товариществе на Кумысной поляне.

24-летний парень негативно отозвался об отце своего собутыльника, за что получил не менее шести ударов кулаком по голове. Пострадавший упал, а 19-летний юноша ушел.

На следующий день потерпевшего нашел сменщик, который вызвал медиков. Молодой человек был госпитализирован, но 18 мая скончался в больнице. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Несмотря на то, что 19-летний парень не признал вину, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU