В Саратове в «Ашане» воробьи клюют свежий салат
Птицы облюбовали гипермаркет в «Оранжевом» [видео]
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Саратовцы запечатлели стайку воробьев в гипермаркете «Ашан» в ТЦ «Оранжевый» Заводского района.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, птицы прилетают в магазин за кормом.
На снятом видео, которое опубликовал паблик «Саратов онлайн», несколько воробьев облюбовали витрину со свежим салатом. Птицы с удовольствием обклевывают зелень.
Примечательно, что это не вызвало особого возмущения у комментаторов. Многие считают, что в воробьях нет ничего страшного, а салат все равно надо мыть перед едой.
ИСТОЧНИК KP.RU