В Саратове в «Ашане» воробьи клюют свежий салат

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-18T08:15:16+03:00

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Саратовцы запечатлели стайку воробьев в гипермаркете «Ашан» в ТЦ «Оранжевый» Заводского района.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, птицы прилетают в магазин за кормом.

На снятом видео, которое опубликовал паблик «Саратов онлайн», несколько воробьев облюбовали витрину со свежим салатом. Птицы с удовольствием обклевывают зелень.

Примечательно, что это не вызвало особого возмущения у комментаторов. Многие считают, что в воробьях нет ничего страшного, а салат все равно надо мыть перед едой.

ИСТОЧНИК KP.RU