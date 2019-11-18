2019-11-18T07:42:29+03:00
Происшествия

В Саратове на набережной задержали маляра с пакетом синтетики

Вещество оказалось далеко не краской
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В минувшую пятницу, 15 ноября, поздно вечером с набережной Саратова в отдел полиции был доставлен 47-летний мужчина, у которого при себе оказался пакет с подозрительным веществом.

Экспертиза установила, что с собой у ранее не судимого маляра из Саратовского района, прогуливавшегося по набережной, было 0,24 грамма наркотического средства — смеси, в состав которой входит наркотическое средство мефедрон.

В субботу возбуждено уголовное дело, маляра отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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