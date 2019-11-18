2019-11-18T07:34:05+03:00
Происшествия

В Энгельсе соседи не успели спасти мужчину до приезда пожарных, он задохнулся в дыму на балконе десятого этажа

Огнеборцы обнаружили источник возгорания
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Дом № 32 на улице Минская в Энгельсе. Фото 2ГИСДом № 32 на улице Минская в Энгельсе. Фото 2ГИС
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На месте пожара на улице Минская, 32 в Энгельсе, где вечером 17 ноября погиб 38-летний мужчина, работают следователи СУ СКР по Саратовской области. Они проводят доследственную проверку, также идет судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мужчины. Кроме того, проводится пожарно-техническая экспертиза, которая окончательно установит причины возгорания.

На этот момент известно, что пожар в одной из квартир на последнем, десятом этаже многоэтажки на Минской начался вечером 17 ноября.

Жильцы дома это заметили, но самостоятельно в квартиру попасть не смогли — она была заперта изнутри. Прибывшие пожарные вскрыли дверь и локализовали возгорание. На балконе они обнаружили тело хозяина квартиры.

Как сообщили в региональном СУ СКР, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина умер, отравившись едким дымом от пожара. При этом само возгорание, предположительно, началось с коридора квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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