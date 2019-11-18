2019-11-18T07:32:19+03:00
Происшествия

Смертельное столкновение двух фур под Вольском: один из водителей погиб

Два большегруза протаранили друг друга на трассе в Саратовской области
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Лобовое столкновение двух большегрузов произошло поздно вечером в воскресенье, 17 ноября, под Вольском Саратовской области. Один из водителей погиб на месте.

Как уточнили в ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Вольский», ДТП случилось в 22:00 на 181-м км трассы СызраньСаратовВолгоград.

Автовоз МАN TGA под управлением 33-летнего мужчины, перевозивший автомобили Lada XRAY, врезался в фуру Volvo FH 42 TB, за рулем которой был 38-летний водитель.

Дальнобойщик в МАN погиб на месте, прибывшим спасателям пришлось вырезать его тело из искореженной кабины. Водитель Volvo госпитализирован бригадой «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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