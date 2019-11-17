Волейбольный «Протон» победил в Саратове краснодарское «Динамо»
Игра сложилась из 4 партий, в трех были сильнее хозяйки площадки
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Женский волейбольный «Протон» в домашнем матче в Саратове оказался сильнее краснодарского «Динамо».
Гостям удалось взять лишь одну – первую партию, в дальнейшем на перерыв с победой уходили только волейболистки «Протона». Очень упорным выдался финальный отрезок, который тем не менее остался за волейболистками из Саратова – 29:27.
Счет по партиям 3:1 (21:25, 25:23, 25:20, 29:27).
Следующий матч «Протону» предстоит сыграть 24 ноября также в родных стенах против «Минчанки» из Минска.
ИСТОЧНИК KP.RU