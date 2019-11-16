Жителям двух районов Саратова возвращают тепло
Энергетики закончили ремонтировать теплотрассы в Заводском и Октябрьском районах Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», рабочие приступили к восстановлению гидравлического и температурного режимов.
Напомним, 15 ноября на участках труб по улице Орджоникидзе и 2-й Садовой выявили дефекты, которые устраняли четыре бригады и 12 единиц техники.
В это время тепловая инспекция Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с управляющими организациями мониторила температуру внутри помещений объектов.
Энергетики отмечают, что скорость возвращения тепла зависит от работы персонала на внутридомовых сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU