2019-11-16T09:22:58+03:00
Общество

Жителям двух районов Саратова возвращают тепло

Работами занимались четыре бригады
Дарья Вострикова
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Энергетики закончили ремонтировать теплотрассы в Заводском и Октябрьском районах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», рабочие приступили к восстановлению гидравлического и температурного режимов.

Напомним, 15 ноября на участках труб по улице Орджоникидзе и 2-й Садовой выявили дефекты, которые устраняли четыре бригады и 12 единиц техники.

В это время тепловая инспекция Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с управляющими организациями мониторила температуру внутри помещений объектов.

Энергетики отмечают, что скорость возвращения тепла зависит от работы персонала на внутридомовых сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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