В Саратове парень изнасиловал знакомую по пути к бабушке

СЕГОДНЯ 08:04 2019-11-16T08:04:44+03:00

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В отношении 22-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 11 ноября пьяный парень отправился в гости к своей бабушке. По пути он встретил свою 45-летнюю знакомую и вызвался проводить ее до дома.

Однако вместо того, чтобы охранять спутницу, молодой человек затащил ее в подвал одного из домов в селе Сторожевка Татищевского района и изнасилован.

Предполагаемого преступника задержали, ему предъявлено обвинение.

Гражданин признал свою вину, сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU