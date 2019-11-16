В Саратове парень изнасиловал знакомую по пути к бабушке
В отношении 22-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 11 ноября пьяный парень отправился в гости к своей бабушке. По пути он встретил свою 45-летнюю знакомую и вызвался проводить ее до дома.
Однако вместо того, чтобы охранять спутницу, молодой человек затащил ее в подвал одного из домов в селе Сторожевка Татищевского района и изнасилован.
Предполагаемого преступника задержали, ему предъявлено обвинение.
Гражданин признал свою вину, сейчас он находится под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU