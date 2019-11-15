Меняются телефоны ЕДДС в Саратове

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-15T16:52:40+03:00

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В Саратове меняются телефоны ЕДДС.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, это связано с временными техническими неполадками.

Жители могут обратиться по следующим номерам:

37-10-26 – городской телефон ЕДДС 112;

37-13-08 – ЕДДС г. Саратов центральный пост;

73-43-11 – факс ЕДДС центральный пост;

8-927-153-77-44 сотовый ЕДДС г. Саратов центральный пост.

Диспетчерские пункты ЕДДС:

- по Волжскому району 8-927-153-46-11;

- по Заводскому району 8-927-153-76-20;

- по Кировскому району 8-927-153-40-66;

- по Ленинскому району 8-927-153-40-68;

- по Октябрьскому району 8-927-153-40-78;

- по Фрунзенскому району 8-927-153-39-96.

Планируется, что проблема разрешится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU