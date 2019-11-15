Меняются телефоны ЕДДС в Саратове
В Саратове меняются телефоны ЕДДС.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, это связано с временными техническими неполадками.
Жители могут обратиться по следующим номерам:
37-10-26 – городской телефон ЕДДС 112;
37-13-08 – ЕДДС г. Саратов центральный пост;
73-43-11 – факс ЕДДС центральный пост;
8-927-153-77-44 сотовый ЕДДС г. Саратов центральный пост.
Диспетчерские пункты ЕДДС:
- по Волжскому району 8-927-153-46-11;
- по Заводскому району 8-927-153-76-20;
- по Кировскому району 8-927-153-40-66;
- по Ленинскому району 8-927-153-40-68;
- по Октябрьскому району 8-927-153-40-78;
- по Фрунзенскому району 8-927-153-39-96.
Планируется, что проблема разрешится в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU