Панков: «Легких» домов не бывает, но дольщики получат жилье

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-15T16:31:44+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

- На рабочей группе по дольщикам теперь, как и планировали, обсуждаем дома, которые будут достраиваться не на федеральные средства, а по областным программам. В их числе мои саратовские ЖСК «Наумовский» и «Строитель», а также балаковское «Возрождение». Рассматриваем исполнение «дорожных карт». При наличии инвестора и четком соблюдении графика «Наумовский» планируется завершить этим годом. По остальным тоже перспективы хорошие.

«Легких» домов не бывает. По ряду домов, нужно признать, были и неверные решения. К примеру, по ЖСК «Строитель» пришлось разбирать один этаж. А это приводит к переносу сроков.

Иной раз хочется сказать: «Не сорвались бы планы по Балаково». Писной заверил, в июле и сентябре получат жилье. Был охрипший, говорит, после общения. Вопрос, какого? — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU